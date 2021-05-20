В Общественной палате объяснили мотивы избрания двух новых членов ОНК Москвы

«В состав Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) были рекомендованы Павел Савчук и Максим Григорьев – люди для нас известные, поскольку оба сами входят в состав нашей палаты», – рассказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Александр Воронцов, комментируя перемены в составе московской правозащитной комиссии, наблюдающей за ситуацией в местах лишения свободы.

«Павел Савчук – председатель Российского Красного Креста (РКК), члены которой уже давно работают в составе ОНК субъектов Федерации. У нас ведется мониторинг их работы – и мы видим, что работники Красного Креста зарекомендовали себя с положительной стороны. Как известно, это большая серьезная благотворительная организация. В законе об общественном контроле за соблюдением прав человека в местах лишения свободы говорится об оказании содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания. Красный Крест как раз очень много и занимается такой помощью. Надеемся, Савчук со своей командой уделит теперь еще больше внимания этому направлению. Соответственно, и региональные филиалы к этому тоже подтянутся», – сказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов.

«Что касается Максима Григорьева, то это тоже достаточно известный человек. В частности, он входит в Координационный совет по наблюдениям за выборами. А Москва – этот тот субъект, где много СИЗО. Сидящие там граждане, в большей своей части, имеют право голосовать на выборах. Как известно, у нас поражены в праве на голосование те, кто уже осужден и находится в колонии. Соответственно, тема развития общественного контроля за организацией голосования в следственных изоляторах тоже очень важна для Москвы. Эти аргументы и повлияли на мое мнение и, соответственно, на мнение коллег», – напомнил председатель комиссии.

«Члены комиссии оценивают кандидатов по делам, а Павел Олегович и Максим Сергеевич – люди очень активные. В итоге члены нашей комиссии проголосовали за них единогласно. ОНК Москвы и так известна как достаточно самостоятельная и сильная. А данные кандидаты ее только усилят», – уверен Воронцов.

В четверг в были подведены итоги донабора членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Всего было три внеочередных вакантных места, одно из них – после досрочного прекращения полномочий Марины Литвинович. Коллеги по ОНК зафиксировали со стороны Литвинович слишком много нарушений как регламента работы комиссии, так и Кодекса этики.

По результатам голосования были избраны председатель Российского Красного Креста Павел Савчук и директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. По остальным кандидатурам профильной комиссией было принято решение не высказывать каких-либо рекомендаций, поэтому из трех вакантных мандатов распределены только два.

«Всего у нас было свободно три мандата, на которые претендовали девять кандидатов. В итоге было решено рекомендовать только двух. Теперь в ОНК Москвы будет работать 39 человек, это вполне правомочный состав. По закону их должно быть не больше 40 человек. Так что никаких дополнительных наборов уже не ожидается. Порядок формирования ОНК закреплен в 76-м федеральном законе «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». Передавать все три мандата новым кандидатам – это было право, а не обязанность нашей комиссии», – подытожил Воронцов.