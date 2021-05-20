Минкульт внес троих российских актеров в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Речь идет о российских актерах Игоре Копылове, Игоре Петренко и Марии Мироновой.

В министерстве сообщили, что включили их в перечень 19 мая на основании письма Службы безопасности Украины от 11 мая.

Контекст:

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины.

П состоянию на 20 мая в список включены 192 человека. С 2015 года из него исключили четыре человека.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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