Минкульт внес троих российских актеров в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
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Речь идет о российских актерах Игоре Копылове, Игоре Петренко и Марии Мироновой.
В министерстве сообщили, что включили их в перечень 19 мая на основании письма Службы безопасности Украины от 11 мая.
Контекст:
В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины.
П состоянию на 20 мая в список включены 192 человека. С 2015 года из него исключили четыре человека.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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