“Все уже придумано”. Tayanna рассказала о дочери Николь, муже и выступлениях по $200 тыс.

По словам артистки, сейчас она чувствует необходимость выйти замуж. Певица назвала этот вопрос болезненным для себя.

“Не знаю, почему у меня прямо так проснулась эта необходимость”, – отметила она. Рассказывая о будущем материнстве, Tayanna подчеркнула, что хочет родить еще одного ребенка – девочку, которую назовет Николь.

“У меня уже все придумано: у меня есть муж, у меня есть ребенок, мои песни слушает весь мир. Вот все ходят и поют на украинском языке: “Бо тебе кохає фантастична жінка”. Гастролей будет мало, но они будут дорогие – от $200 тыс. концерты. Да! Вот пять концертов в месяц достаточно – и потом полгода путешествий”, – поделилась мечтами певица.

ВИДЕОВидео: Таня Гузенко / YouTube

Контекст:

Tayanna под своим настоящим именем Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе “Горячий шоколад”, которую покинула в 2011 году, потом занялась сольной карьерой.

В отношениях с музыкантом Егором Глебом певица родила сына Даниэля (2013). Пара рассталась после трех лет гражданского брака. Избранник артистки младше ее на восемь лет.

В апреле 2020 года певица призналась, что скрывала от близких факт домашнего насилия со стороны Глеба.

“Никто об этом не знал. Я никому не рассказывала, потому что считала, что это моя жизнь и она должна быть закрытой. Мне не хотелось никого в это посвящать. Я же мудрее – почему я влезла в такую какашку?” – рассказывала тогда Tayanna.

В марте 2021 года заявила, что простила Глебу обиды. По словам певицы, сейчас она считает, что тот опыт был ей необходим, чтобы “прийти в себя”.

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