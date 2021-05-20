Экономика: США и Украина проиграли битву за «Северный поток-2»

США отказались от санкций против «Северного потока-2», которые могли поставить крест на проекте. РФ и Газпром могут праздновать победу – газопровод в Балтийском море будет не только достроен, но и введен в эксплуатацию. По срокам это можно сделать к ноябрю, то есть к началу нового отопительного сезона. Почему Вашингтон покорно покинул место битвы и ничем уже не поможет Украине?

Ситуация вокруг «Северного потока-2» накалилась до предела. Накануне издание Axios, ссылаясь на свои источники, сообщило, что администрация Байдена планирует ввести новые санкции в отношении газопровода. Кроме судов и их собственников под санкции попадет также оператор газопровода Nord Stream 2 AG и ее руководитель Матиас Варниг. Это явный шаг к новым жестким санкциям, которые бы поставили крест на поставках российского газа по этой трубе. Однако США отыграли назад. Вашингтон решил частично приостановить их выполнение, руководствуясь национальными интересами Соединенных Штатов. И в ночь на четверг госсекретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил эту информацию.

По его словам, госдепартамент подал в Конгресс доклад в соответствии с поправками в закон о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), чтобы ввести санкции против четырех судов, пяти организаций и одного физлица, которые участвуют в строительстве трубопровода «Северный поток 2», включая Nord Stream 2 AG и главу компании Маттиаса Варнига. Однако в национальных интересах США было решено «приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG». Такое заявление было распространено в ночь на четверг во время Блинкена с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

В итоге в «черном списке» осталось четыре суда – «Академик Черский» и работающее с ним судно снабжения «Балтийский исследователь», а также ледокольные суда «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев», которые помогают достраивать «Северный поток-2». Плюс под санкции попадает девять дополнительных судов, которые контролируются или принадлежат ФГБУ Морская спасательная служба (Морспасслужба). Это компания также вошла в «черный список» вместе с компаниями «Коксохимтранс», «Мортранссервис» и «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» (СТИФ). Последний стал собственником «Академика Черского» после того, как стало понятно, что это судно неминуемо попадет под американские санкции из-за строительства газопровода в Балтийском море у берегов Дании.

Исключение из санкционного списка компании Nord Stream 2 AG и ее топ-менеджеров – знаковое решение. Это позволяет утверждать, что «Северный поток-2» не только будет достроен, но что еще более важно – американцы не помешают ввести трубу в эксплуатацию.

Дело в том, что включение судов и их владельцев в «черный список» не представляет опасности: меры против них были ожидаемы. Все это является прямым следствием санкций, которые были введены еще в декабре 2019 года. Просто каждый раз американцы утоняют конкретные названия компаний и людей. Как только к достройке датского участка газопровода приступила «Фортуна», то она сразу попала под санкции. Теперь очередь «Академика Черского», который пришел на помощь позже. Наказание грозит также и судам снабжения, который буксируют суда-трудобоукладчики, подвозят трубы и т.д.

«Однако попадание «Фортуны» в «черный список» не привело к изменениям в ее работе. «Фортуна» по-прежнему продолжает строить. И суда в новом списке также продолжат работать», – уверен эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Россия была к этому готова, поэтому поменяла собственников судов на те компании, которые не жалко пустить в американскую мясорубку. Например, убрала из числа собственников «Академика Черского» тот же «Газпром флот», который изначально владел судном.

Важный момент в том, что США не предлагают распространять санкции на всю цепочку собственников, попавших в черный список судов. В противном случае под угрозой санкций оказался бы и «Газпром флот» и далее головная компания – сам Газпром.

«Смену собственника или передачу судна в аренду или лизинг США могли расценить как попытку обхода санкций. Однако по предварительному списку компаний мы видим, что «Газпром флот» в него не попал. Газпромовская стратегия сработала: он спрятал свои структуры от санкций. Американцы не копают в этом направлении. Это уже позитивный сигнал», – говорит Юшков.

Дело в том, что такие расследования могли привести к серьезным последствиям. «Если бы США по цепочке собственников дошли до Газпрома, то они бы загнали европейцев в угол. Ведь тогда покупка любого газа у Газпрома была бы нарушением санкций. Но Европа не может вообще отказаться от закупки российского топлива, это нереально. Поэтому европейские компании все равно проводили бы операции с Газпромом, за что американцы должны были бы их наказать. Американцы не хотят добираться до Газпрома, но не из-за Газпрома или России, а из-за европейцев», – поясняет Юшков.

Отмена санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его руководителя Матиаса Варнига – из этой же сферы. США не хотят ухудшать отношения с Европой, из-за чего выигрывает Газпром и Россия.

«Когда США говорят о том, что отмена санкций соответствует их национальным интересам, это значит, что результат этих санкций – ухудшение отношений с Европой – не в интересах Штатов», – говорит Юшков.

Что значит включение Nord stream-2 в санкционный список? Что ни европейские компании, ни европейские госструктуры не смогут даже обмениваться документами с оператором «Северного потока-2».

«Когда оператор газопровода принесет немецкому регулятору все необходимые документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию построенного «Северного потока-2», регулятор окажется перед сложным выбором. В рамках немецкого законодательства он обязан принять эти документы и выдать разрешение. Но тогда немецкий регулятор нарушит санкции США. Если наоборот – выполнит американские санкции, то тогда нарушит собственные европейские законы. Американцы де-факто сейчас признают, что решили не ставить Европу в столь сложное положение выбора между молотом и наковальней», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

В сухом остатке получается, что действующие санкции, касаемые процесса строительства, самому строительству никак не мешают. «Фортуна» строит сейчас километр в сутки, «Академик Черский» – полкиломентра в сутки. Работы уже на финишной прямой. А риски, что американцы помешают ввести в эксплуатацию уже готовый газопровод, наконец-то рассеялись. Сразу две проблемы «Северного потока-2» де-факто решены. Никаких проблем для ввода в строй газопровода вполовину мощности, скорее всего, уже не будет. Юшков ожидает, что к ноябрю по газопроводу уже пустят первый газ в Германию.

Газпрому останется решить проблему работы трубы не на полную мощность в 55 млрд кубометров газа в год, а лишь на 50 %. Таково требование норм третьего энергопакета ЕС для морской части, введенных ЕК специально для «Северного потока-2».

Американцы направят все свои силы на то, чтобы не дать Газпрому возможность заполнить собственную трубу полностью. Для этого США используют своего европейского партнера – Польшу, которая продолжит всячески препятствовать попыткам Газпрома вернуть себе всю трубу.

«Получить разрешение на 100-процентную загрузку «Северного потока-2» будет очень тяжело. Газопровод Opal годами не может этого добиться. Поэтому, возможно, Газпром передаст право собственности на половину объема газа на дне моря. Это один из сценариев»,

– рассуждает эксперт ФНЭБ.

Любопытно, что в Европе спрос на российский газ очень высокий, хотя это не характерно для мая месяца, и цены подскочили до 350 долларов за тысячу кубометров. При этом, Газпром, по словам Юшкова, специально выполняет не все заказы европейцев, которые идут сверх контрактных объемов. Такая хитрость нужна, чтобы, во-первых, не прокачивать сверхнормативные объемы через Украину. И дело не только в политике, но и в деньгах – Газпрому приходится оплачивать более высокие тарифы при сверхнормативных поставках по украинской трубе. Во-вторых, Газпром явно намекает Европе на то, чтобы жить дружно и что получать дополнительные объемы газа можно по «Северному потоку-2». Нехарактерно высокий спрос на газ в Европе сейчас объясняется более длинной и морозной, чем обычно зимой. Подземные хранилища газа истощились как никогда, и теперь европейцы хотят их наполнить.

В любом случае, новости по «Северному потоку-2» для Украины нерадостные. Газпром постепенно прекратит финансировать Украину. «Запуск российского трубопровода позволит поставлять газ в Европу в обход Украины. При этом ее потери от транзита российского газа в Европу будут весьма ощутимые. По заявлению украинской стороны, по итогам 2020 года прибыль Украины от транзита газа составила 13 млрд долларов», – отмечает Олег Каленов, доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Плеханова.

По оценке главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона, экономика Украины потеряет 5-6 миллиардов долларов в год в случае запуска «Северного потока 2». Сюда входит 1,5 млрд долларов доходов от транзита, а также 2-3 млрд долларов дохода от автоматического подорожания газа для самой Украины на 50 долларов за тысячу кубометров, так как цена транспортировки газа из Германии будет дороже. Плюс вырастет стоимость экспорта удобрений, и подорожает газ для населения. Наконец, без транзита интерес к Украине со стороны ЕС значительно снизится. Впрочем, как только Украина окажется без транзита, а значит, без возможности давить на Россию, интерес к ней иссякнет и у США. Без возможности досаждать России, Украина американцам вряд ли будет нужна.

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