ДТЭК заявил, что выводит энергетику на новый технологический уровень

“Современная энергетическая отрасль должна стать движущей силой для роста экономики Украины и благосостояния каждого украинца. Запуск первой промышленной системы накопления энергии – наш вклад в будущее энергетики страны. Этим проектом ДТЭК открывает в Украине новый рынок – рынок систем накопления энергии”, – сказал собственник ДТЭК Ринат Ахметов.

По его словам, именно накопители энергии являются ключом к энергетической безопасности нашей страны, а также новой точкой роста для украинской энергетики.

Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко подчеркнул, что запуск первой промышленной системы накопления энергии даст старт для вывода энергетики Украины на новый технологический уровень и приблизит ее синхронизацию с европейской энергосистемой ENTSO-E.

“Этот проект стал возможен благодаря международному партнерству и сотрудничеству ДТЭК с ведущими мировыми компаниями, которые занимаются производством систем накопления энергии, – Honeywell и SunGrid”, – рассказал Тимченко.

В компании сообщили, что в ближайшее время ДТЭК проведет сертификацию системы для получения статуса поставщика услуг по обеспечению резервов мощности для системного оператора. Это будет первая литий-ионная батарея в Украине, обеспечивающая системную надежность энергосистемы страны.

Контекст:

Компания ДТЭК подписала контракт с американской компанией Honeywell на поставку системы накопления энергии в июле 2020 года. В январе ДТЭК Honeywell успешно провели заводские испытания основных компонентов первой в Украине промышленной литий-ионной системы накопления энергии.

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