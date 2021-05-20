 

Путин поддержал предложение ЕР о присвоении звания «Город трудовой доблести» 11 городам

20.05.2021, 16:20, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» присвоить звание «Город трудовой доблести» Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову, Коломне, Барнаулу, Магадану, Тюмени, Рыбинску, Каменску-Уральскому и Комсомольску-на-Амуре.

«Займемся тем, чтобы реализовывать предложенную сегодня повестку – это касается и присвоения почетных званий», – сказал глава государства в ходе оргкомитета «Победа».

С инициативой о присвоении почетного звания к главе государства обратился секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, эти города достойны звания не только из-за колоссальной поддержки людей – вклад жителей этих городов подтверждается экспертным заключением Российской академии наук, говорится в сообщении на сайте ЕР.

Он также напомнил, что год назад Путин поддержал предложение партии о присвоении 20 городам почетного звания «Город трудовой доблести» – в большинстве из них партия вместе с жителями и при участии Российского военно-исторического общества определила места расположения памятных стел.

«В настоящий момент в городах идет процесс их установки», – отметил он и подчеркнул, что кампания по присвоению звания «Город трудовой доблести» побудила людей больше интересоваться историей своих родных городов, в целом историей военного времени, подвигами тех, кто трудился в те годы тылу.

Путин, в свою очередь, сообщил, что знает о проработке этого вопроса с общественными организациями и с людьми на местах. «Поэтому так и будем действовать дальше», – подчеркнул президент.

Кроме того, в «Единой России» предложили к сентябрю расширить список городов-претендентов на почетное звание. Турчак сообщил, что партия со своей стороны готова провести всю необходимую работу летом для того, чтобы эта инициатива была реализована.

«В прошлом году Вашим решением число городов, удостоенных почетного звания, было увеличено с 11-ти до 20-ти. В этом году также люди возлагают большие надежды, что таких городов будет не меньше», – обратился Турчак к президенту.

Напомним, в 2020 году «Единая Россия» единогласно поддержала инициативу Путина об установлении в стране звания «Город трудовой доблести». Турчак тогда обратился к главе государства с предложением расширить список городов с 11 до 20. Почетное звание получили Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.



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