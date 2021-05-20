В лесу в Казани нашли мешки с украденными колумбийцем во время ЧМ-2018 драгоценностями

В Казани полицейские в лесу нашли похищенные гражданином Колумбии во время чемпионата мира по футболу в 2018 году ювелирные изделия на сумму более 160 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Волк рассказала, что в июле 2018 года на территории Казанской ярмарки при погрузке партии драгоценностей, принадлежащих одной из российских ювелирных компаний, похитили чемодан с сертифицированными бриллиантами и украшениями на общую сумму свыше 160 млн рублей. Пропажу обнаружили в аэропорту, было возбуждено уголовное дело по статье о краже, передает РИА «Новости».

«Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался житель Колумбии Валеро Валеро Эдгар Алехандро. По версии следствия, он участвовал в упаковке ценного багажа. Мужчина был объявлен в международный розыск. Заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – рассказала представитель МИД.

В сентябре 2019 года обвиняемого задержали в Аргентине, в марте 2021 года экстрадировали в Россию, а в апреле доставили в Татарстан из Москвы.

«Колумбиец признался, что похищенные изделия он закопал в лесополосе одного из районов Казани. В связи с тем, что место тайника обвиняемый точно не указал, полицейским пришлось исследовать большой участок местности. В результате обнаружено и изъято четыре мешка с драгоценностями», – добавила Волк, уточнив, что ценности передадут законному владельцу.

Напомним, финальная часть чемпионата по футболу прошла на 12 стадионах в 11 городах РФ летом 2018 года. Победителем стала Франция. Лучшим бомбардиром российской сборной на ЧМ-2018 стал Денис Черышев, ФИФА назвала его одним из главных открытий турнира. В 2020 году ФИФА опубликовала официальный фильм о ЧМ-2018.

Проведением финальной части чемпионата в РФ привело к большому притоку туристов из других стран, причем тенденция сохранилась и после окончания спортивного мероприятия.

Отметим, что с иностранцами во время ЧМ произошло много казусов: например, швейцарские болельщики забронировали гостиницу не в том Ростове, а в Москве таксист довез гостей из Исландии из аэропорта до центра города за 50 тыс. рублей. Несмотря на это, в Россию захотели вернуться 87% гостей ЧМ-2018.

После РФ вооружилась цифровым учетом иностранцев, отказавшись от архаичной системы бумажных виз: жителям 52 стран дали возможность получить визу через Интернет, не выходя из дома.