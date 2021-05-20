«Отравителю с газировкой» вынесли приговор

Вынесен приговор Мурату Сабанову, обвиненному в отравлениях с помощью газировки в центре Москвы, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

«С учетом позиции государственного обвинителя, Басманный суд Москвы приговорил Мурата Сабанова к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – сообщила Нефедова РИА «Новости».

Ему инкриминировали 50 эпизодов по статьям о разбое, краже и мошенничестве, по данным надзорного ведомства, всего пострадавшими числятся 30 человек.

Напомним, прокуратура запрашивала для Сабанова 17 лет колонии строгого режима.

Адвокат одной из потерпевших Оксана Опаренко сообщала, что Сабанов признал вину, но лишь частично, он не согласился с «причинением тяжкого вреда здоровью». Обвиняемый заявлял, что пошел на преступления, лишь чтобы достать деньги на жизнь.

С мая по июнь 2019 года Сабанов избирал жертв в разных местах в центре Москвы. Он подбирал тех, кто находится в состоянии опьянения, предлагал выпить им приготовленный напиток с растворенными лекарствами седативного действия, либо добавлял им эти препараты в бутылки, которые были при себе у жертв, чтобы обобрать их.

В итоге полиция задержала 26-летнего Мурата Сабанова. Сабанов угощал своих жертв газировкой, в которую, как сообщалось, добавлял феназепам. Потерявших сознание людей он грабил. На подозреваемого завели семь уголовных дел, позднее он был арестован.