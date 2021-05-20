 

Дуров обвинил iPhone в технической отсталости

20.05.2021, 16:12, Новости дня
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Павел Дуров посетовал, что не может нормально пользоваться своим мессенджером Telegram, запуская его на iPhone. По его словам, причина может быть только в технической отсталости данных смартфонов. Дуров заявил, что «это Средневековье».

Также он пожаловался на качество картинки в гаджетах «яблочной» компании. По его словам, 60 Гц кадровой частоты выглядят жалко на фоне 120 Гц, которые уже предлагает Android.

Также Дуров считает, что Apple через свои айфоны делает из людей цифровых рабов. Он выразил явное недовольство политикой компании, которая жестко регламентирует использование приложений, буквально заставляя людей использовать ПО преимущественно своей собственной разработки.



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