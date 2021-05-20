Зеленский – Гордону: За некоторые шаги некоторых людей рядом со мной мне действительно стыдно

“Мне часто становится стыдно за людей, которые рядом с вами. Один из них, из членов вашей команды, Тимофей Милованов прямо сказал, что он дебил. И таким словом хочется назвать еще многих, к сожалению. Мне стыдно, когда я вижу и слышу господ Тищенко, Арестовича. Когда видел такого человека, как Степанов, который не мог быть министром здравоохранения, потому что просто не мог, потому что он ничего не сделал и завалил все. Хочу вас спросить: стыдно ли вам за таких людей? И почему к вам попадают – иногда, имею в виду из “Слуг народа” депутатов – не лучшие, а худшие?” – спросил Гордон.

Зеленский заявил, что “за некоторые шаги некоторых людей, которые рядом со мной есть или были, действительно стыдно”.

“Считаю, что если это небольшие их промахи – надо простить, они должны исправить ситуацию. Потому что людям всегда надо давать второй шанс. Ну, если они не преступники. Я всегда давал людям второй шанс. Иногда даже третий. Про некоторых могу сказать, что пожалел. Это правда. И то, что они такие, к сожалению, – это моя ответственность. Я понимаю. Если они пришли со мной, то я несу ответственность. Я это понимаю. Но я не видел чего-то, когда кто-то из них приходил со мной [к власти]”, – сказал президент.

При этом он подчеркнул, что “это точно не касается Милованова”. “Он советник главы Офиса по экономическим направлениям, крутой специалист. Он действительно иногда рефлексирует, иногда не сдержан. Сейчас очень сильно помогает, правда”, – уверен Зеленский.

Комментируя действия нардепа от “Слуги народа” Николая Тищенко, глава государства отметил, что ему “действительно стыдно за некоторые его шаги”.

“Он был неправ. Считаю, он должен это понимать. Он взрослый человек, в принципе, и должен сам нести ответственность. […] Я знаю, что у него есть и другие стороны. И он болеет за много вещей в Украине. Думаю, партия правильно сделала, что предоставила ему еще один шанс. Тем не менее, все люди, о которых вы говорите, Дмитрий, должны сами повзрослеть. И должны отвечать за то, что делают. При этом я, к сожалению, тоже отвечаю за них. Скажу откровенно, это бьет и по мне. И если быть прагматичным, бьет и по рейтингу, и по уровню поддержки людей. Уверен, они иногда говорят “Где ты их взял?! Зачем ты это сделал?”. Слушайте, это жизнь. Жизнь – это вызов. И все-таки я считаю, что людям надо давать шанс”, – уверен Зеленский.

Он добавил, что чиновникам или депутатам нельзя давать второй шанс, “если они берут взятки или участвуют в чем-то подобном”.

“Поэтому иногда вы видите серьезные шаги по смене тех или иных людей – чиновников, депутатов, которые были уволены из партии “Слуга народа”. Выдержка, большое сопротивление, большие люди, финансовые группы, много других депутатов, других руководителей партий – они все говорят с этими молодыми депутатами. Большое искушение, большие деньги. Сильных людей, к сожалению, немного. Но в партии “Слуга народа” их все-таки больше, чем в какой-либо другой. И это правда. И я за это рад, что все равно эволюционное очищение Рады происходит. И следующий парламент будет еще чище, это важно”, – заявил президент.

Контекст:

Ресторатор и телеведущий Тищенко прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от “Слуги народа”. Он одержал победу в мажоритарном округе №219 в Киеве. В парламенте стал заместителем главы комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

В апреле 2021-го в разгар карантина он устроил в одном из киевских отелей вечеринку в честь дня рождения жены. Полиция на основании сообщений о вечеринке открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений. Один из помощников Тищенко заявлял, что празднование проходит дома у нардепа, но позднее Тищенко признал, что отмечали в “узком и почти семейном” кругу в гостинице. Тищенко объяснился перед коллегами по фракции, по итогу заседания фракции было принято решение, что он оплатит максимально предусмотренный законодательством штраф.

После скандала с вечеринкой, по словам Тищенко, президент Владимир Зеленский сказал ему: “Работай, Коля. Лучше всех работай”.

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