 

Зеленский – Гордону: Я уже стал приговором для Порошенко, он просто не хочет этого осознать

20.05.2021, 16:04, Новости дня
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“Относительно Петра Порошенко. У меня нет с ним никаких сантиментов, никаких разговоров, хотя очень хотел, как Виталий Владимирович [Кличко]. Но [Кличко] приходил [в Офис президента], а этот человек уже не приходит, и слава Богу. Я очень рад – мне так легче жить и работать”, – заявил Зеленский.

По мнению Зеленского, Порошенко “много сделал очень серьезного, очень плохого, когда был президентом Украины”.

“Я уже стал его приговором. Он просто не хочет осознать, что произошло. Все это добежит… Это карма. Кроме правоохранительных органов, это карма. Мы видим только поверхность того, что было сделано – для чего, для кого это происходило. Это ужас, я не хочу об этом говорить… о деталях, о шагах, об операциях, о бизнесе, о реальных специальных блокадах, чтобы зарабатывать деньги, о Крыме и много о чем. Самое страшное, что он сам не понимает, что для него человек – это ничто, и это нельзя исправить ничем: ни опытом, ни образованием”, – сказал глава государства.

Контекст:

Порошенко был избран президентом Украины не внеочередных выборах в мае 2014 года, вскоре после бегства Виктора Януковича, аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе.

На выборах в 2019-м он проиграл во втором туре известному шоумену, художественному руководителю “Квартала 95” Владимиру Зеленскому. В частности, за Порошенко проголосовали 24,45% избирателей, за Зеленского – более 73%.

Во время публичных дебатов перед вторым туром, которые прошли на стадионе “Олимпийский” в Киеве, Зеленский сказал Петру Порошенко: “Я не ваш оппонент, я ваш приговор”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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