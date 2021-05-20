Устенко: Мы можем позволить себе понижение налогов, если временное недополучение доходов бюджета компенсируется снижением теневой экономики

Большая пресс-конференция президента Зеленского. К вопросу о манипуляциях с налоговым давлением.

1. Президент дал четко понять: не дайте себя обмануть и запутать в тех хитросплетениях, которые есть вокруг системы налогообложения в Украине.

2. Мы должны продолжать движение сразу по двум основным направлениям по внесению изменений в налоговое законодательство. По одним мы должны работать на понижение. По другим – на повышение.

3. Необходимость понижения налогового давления – это обязательное условие для получения преимуществ в нашей конкурентной борьбе как на глобальных рынках, так и на рынках в нашем регионе. Не можем мы быть конкурентоспособными, если налог на доходы физических лиц и на компании у нас точно такие же, как и в части стран Европы.

4. Высокие налоги приводят к нежеланию инвесторов вкладываться в нашу экономику. И это относится не только к иностранцам, а и к нашим собственным бизнесменам. Можно их обвинять? Не думаю. Рыба ищет, где глубже, а бизнес – где комфортнее. Наша цель в “игре на понижение налогового давления” – это дать возможность экономике расти. Расти не 2% или 3% в год. Или не падать на 15%, как в 2009-м, а потом вырасти на 4% в 2010-м. Или не обваливаться на 16,4%, как это случилось в 2014–2015 годах, а потом восстановиться за последующие три года на 8,3%. Низкое налоговое давление – это один из стимулов для роста. Другой вопрос – можем ли мы это себе позволить сейчас? Да, если возможное временное недополучение доходов бюджета будет компенсировано снижением уровня теневой экономики, увеличением поступлений от снижения контрабанды и ликвидации налоговых ям.

5. Справедливо ли то, что мы должны везде снижать налоговое давление? Нет, не справедливо. Где мы точно должны увеличить сборы в бюджет – это рентные платежи. Здесь как раз “игра должна быть на повышение”. Сущность рентных платежей не такая, как у других налогов. Рентные платежи – это плата бизнеса за то, что он использует принадлежащие всем гражданам Украины природные ресурсы. Понятно, что он ведет геологическую разведку, покупает оборудование, платит заработную плату и несет другие затраты, которые есть у любого бизнеса. Но также и совершенно понятно, что он получил доступ к общенациональному богатству – полезным ископаемым. И за использование этого национального богатства он должен заплатить всем собственникам ресурса – гражданам Украины. Если цена на природный ресурс растет (как сейчас), то и рента, которую получают украинцы, должна быть увеличена. Насколько увеличена – это уже другой вопрос и по нему должен быть найден консенсус. Это одно из условий для достижения социальной справедливости.

6. Вряд ли стоит сомневаться, что сопротивление как снижению общего уровня налогов, так и повышению рентных платежей будет значительное. Можно ли при этом найти общий знаменатель? Да. Дорогу осилит идущий. Как и в любом другом вопросе, ключевое слово – компромисс.

Источник: Oleg Ustenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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