 

Зеленский: Я хочу быть лучше всех предыдущих президентов Украины

20.05.2021, 16:04, Новости дня
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“Рано и не справедливо сейчас говорить о второй каденции. Еще не прошло половины моей первой каденции. Я считаю, что мы много чего успеем. Я не хочу, чтобы мои обещания остались обещаниями. Мое желание пойти на второй срок будет полностью совпадать с желанием общества. Я думаю, это будет зависеть от того процента вещей, которые я пообещал и сделал или не сделал. Посмотрим как будет. Даже если у меня будет успех как у президента. А я хочу быть лучше всех предыдущих президентов. Украина достойна того, чтобы каждый следующий президент был лучше предыдущих. Уверен, будет президент лучше меня. Поэтому важно, чтобы Украина не смотрела назад, а только вперед. Тогда есть шанс, что мы лет через десять будем на уровне европейских держав экономически”, – заявил Зеленский.


Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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