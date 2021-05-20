Зеленский: Я хочу быть лучше всех предыдущих президентов Украины

“Рано и не справедливо сейчас говорить о второй каденции. Еще не прошло половины моей первой каденции. Я считаю, что мы много чего успеем. Я не хочу, чтобы мои обещания остались обещаниями. Мое желание пойти на второй срок будет полностью совпадать с желанием общества. Я думаю, это будет зависеть от того процента вещей, которые я пообещал и сделал или не сделал. Посмотрим как будет. Даже если у меня будет успех как у президента. А я хочу быть лучше всех предыдущих президентов. Украина достойна того, чтобы каждый следующий президент был лучше предыдущих. Уверен, будет президент лучше меня. Поэтому важно, чтобы Украина не смотрела назад, а только вперед. Тогда есть шанс, что мы лет через десять будем на уровне европейских держав экономически”, – заявил Зеленский.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

—