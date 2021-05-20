 

В РФ увеличилось количество геймеров

20.05.2021, 14:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Аналитики рынка игрового контента говорят о том, что в 2020 году россияне стали больше тратить денег на видеоигры, что дало мощный толчок для общего развития данной сферы бизнеса.

Кроме прочего, вырос оборот внутриигровых продаж на территории РФ. Фактически доля геймеров среди интернет-пользователей в РФ выросла с 25 до 33%, отмечают эксперты. При этом 85% хотя бы раз в месяц играли при помощи мобильных устройств, а 79% получали игровой контент с компьютеров. И только 29% геймеров используют специальные консоли.

В сложившейся ситуации нет ничего удивительного, утверждают специалисты. Ведь пандемия и частые карантинные ограничения радикальным образом изменили жизнь большинства людей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.11 / Посол Франции вызван в МИД Азербайджана

06.10 / Физики приблизились к созданию самых точных ядерных часов

26.08 / Россия упрекнула США в попытке утянуть СБ ООН «в дебри»

06.10 / Создателя известного антивируса McAfee обвинили в уклонении от уплаты налогов

12.01 / В 2020 году в Украине было выполнено на 57% меньше авиарейсов, чем в 2019-м – “Украерорух”

22.01 / «Тавриду» включили в перечень автодорог федерального значения

09.04 / В РФ научились диагностировать рак с помощью спящих под наркозом крыс

18.09 / В Смоленске досрочно начнут отопительный сезон из-за COVID-19

22.11 / МЧС РФ направит спасателей в Карабах

17.09 / Чтобы стоимость железнодорожных перевозок была обоснованной, нужен независимый регулятор – эксперт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика