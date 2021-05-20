В РФ увеличилось количество геймеров

Аналитики рынка игрового контента говорят о том, что в 2020 году россияне стали больше тратить денег на видеоигры, что дало мощный толчок для общего развития данной сферы бизнеса.

Кроме прочего, вырос оборот внутриигровых продаж на территории РФ. Фактически доля геймеров среди интернет-пользователей в РФ выросла с 25 до 33%, отмечают эксперты. При этом 85% хотя бы раз в месяц играли при помощи мобильных устройств, а 79% получали игровой контент с компьютеров. И только 29% геймеров используют специальные консоли.

В сложившейся ситуации нет ничего удивительного, утверждают специалисты. Ведь пандемия и частые карантинные ограничения радикальным образом изменили жизнь большинства людей.