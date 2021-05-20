Названы самые инновационные операторы связи в России

В обновленном рейтинге самых инновационных мобильных операторов РФ безусловным лидером признан «Тинькофф Мобайл». Отрыв от ближайших конкурентов там колоссальный, говорят эксперты. «МегаФон» и МТС имеют примерно вдвое меньшие показатели.

Рейтинг составлен аналитиками агентства TelecomDaily. По их мнению, ситуация на рынке мобильной связи резко изменилась в прошлом году. Оказалось, что многие розничные пакеты убыточны для операторов. Они начали процесс оптимизации расходов. Но в таких условиях обязательно находится участник рынка, который получает возможность вырваться далеко вперед.

По словам специалистов, на российском рынке можно выделить минимум десяток крупных компаний, которые, так или иначе, влияют на общее состояние данного сектора. Между ними идет жесткая конкурентная борьба.