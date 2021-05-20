Internet Explorer останется без поддержки в 2022 году

Как сообщили источники из компании Microsoft, поддержка устаревшего браузера Internet Explorer будет окончательно прекращена чуть более чем через год – летом 2022-го.

По имеющимся данным, на смену Internet Explorer придет Microsoft Edge, поддержку которого разработчик обещает сохранить до 2029 года.

Представители Microsoft официально подтвердили, что одиннадцатая версия Explorer останется без поддержки после 15 июня будущего года. Переход будет достаточно плавным, обещают в компании, напоминая, что Edge уже фактически встроен в Explorer через так называемый режим IE. Напомним, что вопрос о грядущем отключении устаревшего браузера обсуждается уже не первый год. Explorer постепенно теряет пользователей, которые с его помощью входят в глобальную сеть.