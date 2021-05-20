 

Умные часы Huawei с NFC получили надежную защиту от влаги и две камеры

20.05.2021, 13:20, Новости дня
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Китайская компания Huawei представила во время презентации новую модель детских умных часов с NFC. Речь идет о наручном гаджете с длинным названием Children’s Watch 4X New Shinning Edition.

В отличие от «взрослых» вариантов, в данном случае изменен не только дизайн, который наверняка пользе понравится маленьким пользователям. Главное новшество – наличие двух камер с неплохой разрешающей способностью. Одна снимает картинку в качестве на 5 Мп, другая – на 8 Мп.

Камеры расположены под углом 90 градусов – фронтально и сбоку. Это позволяет родителям в любой момент видеть и лицо своего ребенка и окружение. В котором он находится. Кроме того, часы оснащены хорошей системой защиты от влаги, что также очень важно для детского устройства.



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