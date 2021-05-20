Зеленский о фигурантах дела Шеремета: Если будет доказана их невиновность, буду серьезно говорить с Аваковым, может ли он остаться на должности

Президента спросили, будет ли наказан Аваков, в случае если фигурантов дела – ветерана АТО Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь и детского врача, волонтера Юлию Кузьменко – признают невиновными, а также будет ли в этом случае лично Зеленский, принимавший участие в презентации результатов расследования, испытывать угрызения совести.

“Не хотел бы много комментировать по этому поводу, я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов и деятельность суда, но скажу вам открыто, я знаю детально, что происходит, и мне не все равно. Если незаконно были осуждены эти люди и находились за решеткой – мне не все равно! Стопроцентных доказательств еще нет о том, что они невиновны или они виновны”, – сказал президент.

На повторное уточнение об Авакове Зеленский ответил, что это “сложный вопрос”.

“Если осудили незаконно, то вы знаете, я буду серьезно говорить с министром, может ли он остаться в такой ситуации или нет, вот и все. И он это знает. И мы понимаем сложность этого процесса”, – сказал он.

В качестве доказательства своего неравнодушия к судьбе фигурантов президент также сообщил, что ведет личную переписку с Дугарь и продемонстрировал ее одному из журналистов. Тот отметил, что Дугарь отвечала Зеленскому смайликом и последнее слово в переписке было “Спасибо”. Другие детали личной переписки Зеленский попросил не озвучивать.

Зеленский ранее уже заявлял, что готов нести ответственность, а также “делать серьезные кадровые выводы”, если подозреваемые по делу об убийстве Шеремета окажутся невиновными.

Контекст:

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных. Все они были арестованы, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО. Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству.

Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. Последний раз срок действия меры пресечения продлевали 23 марта 2021 года. 30 апреля Шевченковский районный суд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

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