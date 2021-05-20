“Премьер не смог работать со Степановым”. Зеленский назвал причину отставки главы минздрава

“У нас сегодня появился новый министр охраны здоровья – это Виктор Ляшко, главный санитарный врач [ранее]. Это правда. Премьер-министр не смог больше работать с министром охраны здоровья Максимом Степановым. Я не вмешивался в эту ситуацию достаточно долгое время. Почему? Потому что я боялся дестабилизации, именно в ковидное время менять министра охраны здоровья. Честно скажу, достаточно долго я был против, именно из-за вероятности дестабилизации. Все-таки министр охраны здоровья в первую очередь несет полную ответсвенность за борьбу с ковидом, вакцинацию населения и так далее”, – сказал президент.

Зеленский отметил, что разногласия между Степановым и Шмыгалем усложняли работу министерства и правительства в целом.

“[Произошло] осложнение отношений, и я знаю детали этого осложнения, почему и за что. Я в этой ситуации был полностью на стороне премьер-министра Украины, потому что больше было невозможно работать в таком режиме. Это полностью дестабилизовало атмосферу в министерстве, отношения между министерством, министром и в целом правительством. Сложная ситуация была между работающими в министерстве департаментами и сложная – между министром и главным санитарным врачом. В этой ситуации допустить дестабилизации мы не могли. Поэтому выбор очевидный: главный санитарный врач, который теперь отвечает за все”, – заявил Зеленский.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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