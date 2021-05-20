Сына депутата исключили из ЕР после ДТП и драки в Тобольске

Члена «Единой России» Андрея Вакарина исключили из партии за неподобающее поведение: он спровоцировал в Тобольске ДТП и устроил драку, сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР.

В ЕР сообщили, что Вакарин был исключен из партии «решением президиума регионального политсовета». Подчеркивается, что его поведение не соответствует статусу члена ЕР, передает Ura.ru.

Отмечается, что Андрей Вакарин является сыном депутата Тобольской городской думы Сергея Вакарина.

Ранее в Тобольске произошло ДТП с участием джипа и пассажирского автобуса. Виновник устроил драку с водителем автобуса и кондуктором, а затем скрылся от сотрудников ГИБДД. СМИ сообщали, что аварию устроил Андрей Вакарин.

В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области сообщили, что до 18 мая водитель находился в розыске, в данный момент его личность установлена. Составлены протоколы за непредоставление преимущества другому транспортному средству и оставление места ДТП.

Ранее депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова «с позором» исключили из партии «Единая Россия» из-за жестоких действий на охоте.