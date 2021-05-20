 

В Киевсовете предложили обеспечить столицу камерами видеонаблюдения для противодействия уличной преступности

20.05.2021, 9:20, Новости дня
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Председатель комиссии, депутат Киевсовета Александр Плужник предложил предусмотреть дополнительное финансирование для установки систем видеонаблюдения в столице для борьбы с уличной преступностью. Он отметил, что в конце этого года истечет срок действия программы “Безопасная столица” и при разработке новой программы нужно учесть требования сегодняшнего дня.

“Обновить криминогенную карту столицы и с учетом этих данных обеспечить все необходимые участки камерами видеонаблюдения. Также необходимо решить вопрос с освещением улиц, где оно является недостаточным”, – отметил Плужник.

По его словам, важна координация действий правоохранительных структур Киева и Киевской области.

“Киев стал настоящим мегаполисом – центром притяжения, работы и отдыха для людей, прежде всего жителей Киевской области. И этот фактор нужно учитывать при организации работы по противодействию уличной преступности”, – заявил депутат.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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