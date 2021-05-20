Помощника Медведчука, который фигурирует в записях о переговорах нардепа с боевиками, судят за нападение на съемочную группу “Схем” – СМИ

Журналисты “Схем” указывают, что этот человек – один из тех, кто вечером 7 ноября 2017 года напал на съемочную группу программы у VIP-терминала аэропорта “Киев”, когда она снимала расследования о прямых перелетах Медведчука в Москву. Тогда, рассказывают журналисты, охранники политика, которые были в масках и балаклавах, набросились на журналиста Михаила Ткача и оператора Кирилла Лазаревича. “Били локтями, толкали, делали подножки, у оператора дважды выбили камеру из рук”, – рассказал Ткач.

Дорошенко – единственный из нападавших, кого следствие смогло идентифицировать и предъявить обвинение. Его дело передали в суд, где рассматривают уже более трех лет.

Заседание, назначенное на 17 мая, на котором должны были в очередной раз допросить Ткача и Лазаревича, не состоялось, поскольку обвиняемый Дорошенко пришел без адвокатов. Свою вину он не признает.

Как следует из записей разговоров, обнародованных Bihus.Info 17 мая, Медведчук в мае-июне 2014 года давал указания Дорошенко о проведении переговоров с боевиками на Донбассе.

19 мая Дорошенко заявил в Facebook, что будет судиться с Bihus.Info за упоминание его имени в расследовании. Он утверждает, что такого разговора никогда не было, и он никогда и ни с кем не обсуждал эти темы по телефону в принципе.

“Якобы я был причастен и вел какие-то телефонные разговоры на тему организации контактов Виктора Медведчука с руководителями Донецка и Луганска. Удивился, что кто-то вообще способен выдумать такую чепуху, такую огромную ложь, еще и потратить на это столько времени”, – написал помощник Медведчука.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=529127241445923&id=100030459555508

Контекст:

С начала года СМИ обнародовали несколько записей разговоров Медведчука, в частности, с советником Путина Владиславом Сурковым, который тогда курировал участие России в вооруженном конфликте на Донбассе. Участники разговоров обсуждают в том числе поставки электроэнергии из России в Украину.

13 мая СМИ опубликовали запись разговора, который якобы состоялся в 2015 году между Медведчуком и заместителем главы администрации президента РФ Владимиром Островенко. На записи обсуждали санкции и обмен удерживаемыми лицами.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и его соратнику, нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля и надели электронный браслет. Прокуратура просила арестовать его до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.

Медведчук назвал дело политически мотивированным.

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