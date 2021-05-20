Бывший украинский министр заявил о деградации страны

Украина начала резко деградировать после государственного переворота 2014 года, сообщил в эфире телеканала «Наш» бывший министр экономики Виктор Суслов.

«Точкой перелома стал конец 2013 – начало 2014 года, когда Украина вышла из зоны геополитического влияния Российской Федерации и перешла в зону геополитического влияния Запада», – сообщил он, передает РИА «Новости».

После этих событий, считает Суслов, деградация страны резко ускорилась.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев говорил, что экономика Украины за последние годы откатилась на 20 лет назад и теперь ее уже не восстановить.

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович также заявил, что на Украине может произойти дефолт из-за неправильных мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса.