 

Бывший украинский министр заявил о деградации страны

20.05.2021, 9:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украина начала резко деградировать после государственного переворота 2014 года, сообщил в эфире телеканала «Наш» бывший министр экономики Виктор Суслов.

«Точкой перелома стал конец 2013 – начало 2014 года, когда Украина вышла из зоны геополитического влияния Российской Федерации и перешла в зону геополитического влияния Запада», – сообщил он, передает РИА «Новости».

После этих событий, считает Суслов, деградация страны резко ускорилась.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев говорил, что экономика Украины за последние годы откатилась на 20 лет назад и теперь ее уже не восстановить.

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович также заявил, что на Украине может произойти дефолт из-за неправильных мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.12 / Профайлер объяснил жест Путина в ответ на вопрос об отношениях с Западом

20.10 / Останки экипажа нашли в Приморье на месте авиакатастрофы 1945 года

13.09 / На Донбассе сохраняется режим тишины – штаб ООС

27.10 / В Сети показали новый прототип электрического GMC Hummer EV

23.10 / В Майами полицейского накажут за протрамповскую маску

02.01 / Глава МИД Китая оценил уровень сотрудничества с Россией

24.12 / “Твоя любов”. Отец и дочь Бабкины презентовали украинскую версию своего англоязычного сингла. Видео

22.03 / В Амстердаме полиция задержала более 150 участников протеста против карантинных ограничений

02.09 / Глава Минстроя оценил строительный комплекс в Пензенской области

18.11 / Стало известно о скором истечении срока давности по делу против Меня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика