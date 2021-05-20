В двух индийских штатах объявили эпидемию «черной плесени» на фоне COVID

Индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза – грибкового заболевания, известного как «черная плесень», распространение болезни происходит на фоне активности коронавируса.

В уведомлении, подписанном главным министром здравоохранения Раджастана Ахилом Аророй, говорится, что «число больных мукормикозом в штате продолжает расти из-за воздействия COVID-19», он проявляется «как побочный эффект COVID-19», передает РИА «Новости».

«Уведомляется об эпидемии и заболевании, подлежащем регистрации, по всему штату», – добавил министр.

Отмечается, что в штате насчитывается около 100 пациентов с этим заболеванием, для них создано специальное отделение в государственной больнице Савай Ман Сингха. Большинство заболевших проживали в районе городов Джайпур, Джодхпур, Сирохи и Кота.

Глава минздрава штата Телангана Сриниваса Рао сообщил, что на территории штата мукормикоз объявляется заболеванием, «подлежащим уведомлению (…) в соответствии с Законом об эпидемических заболеваниях 1897 года».

«Все государственные и частные медицинские учреждения должны следовать рекомендациям по скринингу, диагностике и лечению мукормикоза, изданным министерством здравоохранения и благосостояния семьи, правительством Индии и индийским Советом медицинских исследований. Кроме того, все государственные и частные медицинские учреждения обязаны сообщать обо всех подозрительных и подтвержденных случаях заболевания в департамент здравоохранения», – отмечается в постановлении правительства Раджастана.

Мукормикоз или «черная плесень» – это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание способно развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет людям, больным диабетом, а также тем, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности, коронавирусом.

Накануне некоторые СМИ сообщили, что в РФ якобы зафиксированы случаи «черной плесени». В Роспотребнадзоре заявили, что «черная плесень» – это повсеместно, почти во всех странах, распространенный микоз, «сапрофит, обитающий практически во всех объектах внешней среды», который обычно «не вызывает заболевания людей, а является мощным аллергеном, но в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как оппортунистическая инфекция».

«В силу природно-географических факторов этот микоз потенциально более актуален для стран Юго-Восточной Азии», – добавили в Роспотребнадзоре.