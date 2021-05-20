Патрульный корабль ЧФ отправился в Средиземное море

Патрульный корабль «Василий Быков» совершает плановый переход из Черного в Средиземное море, говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота (ЧФ).

«В настоящее время экипаж корабля прошел черноморский пролив Босфор и осуществляет проход пролива Дарданеллы. Планируется, что уже сегодня к исходу дня «Василий Быков» войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море», – передает ТАСС сообщение флота.

Уточняется, что ранее, выполняя поставленные задачи в Черном море, экипаж корабля провел комплекс корабельных боевых учений на полигонах боевой подготовки флота. В частности, моряки провели корабельные учения по ведению боя одиночным кораблем, противовоздушной обороне и радиоэлектронной борьбе, а также отработали алгоритм действий в ходе тренировок по борьбе за живучесть при стоянке на незащищенном рейде.

Патрульный корабль «Василий Быков» построен на Зеленодольском заводе им. А.М. Горького, спущен на воду в 2017 году, принят в состав Черноморского флота в декабре 2018 года.

Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий должны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Автономность плавания кораблей проекта составляет 60 суток, скорость – 30 узлов, водоизмещение – 1700 тонн, численность экипажа – порядка 80 человек, дальность плавания – 6000 морских миль. «Корабль оснащен самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения», – добавили в пресс-службе.

Напомним, в январе патрульный корабль «Сергей Котов» проекта 22160 спустили на воду на заводе «Залив» в Крыму.