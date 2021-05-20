 

Патрульный корабль ЧФ отправился в Средиземное море

20.05.2021, 9:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Патрульный корабль «Василий Быков» совершает плановый переход из Черного в Средиземное море, говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота (ЧФ).

«В настоящее время экипаж корабля прошел черноморский пролив Босфор и осуществляет проход пролива Дарданеллы. Планируется, что уже сегодня к исходу дня «Василий Быков» войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море», – передает ТАСС сообщение флота.

Уточняется, что ранее, выполняя поставленные задачи в Черном море, экипаж корабля провел комплекс корабельных боевых учений на полигонах боевой подготовки флота. В частности, моряки провели корабельные учения по ведению боя одиночным кораблем, противовоздушной обороне и радиоэлектронной борьбе, а также отработали алгоритм действий в ходе тренировок по борьбе за живучесть при стоянке на незащищенном рейде.

Патрульный корабль «Василий Быков» построен на Зеленодольском заводе им. А.М. Горького, спущен на воду в 2017 году, принят в состав Черноморского флота в декабре 2018 года.

Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий должны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Автономность плавания кораблей проекта составляет 60 суток, скорость – 30 узлов, водоизмещение – 1700 тонн, численность экипажа – порядка 80 человек, дальность плавания – 6000 морских миль. «Корабль оснащен самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения», – добавили в пресс-службе.

Напомним, в январе патрульный корабль «Сергей Котов» проекта 22160 спустили на воду на заводе «Залив» в Крыму. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.03 / Эксперты напомнили о главных преимуществах беспроводных зарядных устройств

19.02 / “Мы не смогли сделать это в Киеве”. Украинские разработчики представят в Дубае уникальный бронированный электромобиль, плавающий под водой

11.08 / В Минске начались новые задержания

17.05 / В автокатастрофе в Турции погибли двое украинских туристов

01.08 / На Украине озвучили неблагополучный прогноз по коронавирусу

17.01 / Британия, ФРГ и Франция призвали Иран отказаться от металлического урана

18.10 / Россия подготовила обращение Франции в защиту лишенной сына россиянки

18.02 / СБУ проверяет структуру собственности телеканала “1+1” – Подоляк

11.09 / “Кличко на зонтиках над Киевом не летал”. Геращенко и Верещук устроили перепалку в эфире

30.06 / Небензя сравнил политику США против Ирана с поставленным на горло коленом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика