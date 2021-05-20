 

Toyota показала тизеры нового поколения пикапа Tundra

20.05.2021, 8:30, Новости дня
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Пользователям доступны тизеры, посвященные новому пикапу Toyota Tundra.

Данный автомобиль выгодно отличается от предшественника светодиодной оптикой новой формы. Автомобиль имеет заниженную решетку радиатора, которая также существенно отразилась на возможности распознать модернизированный пикап Toyota Tundra. Пока разработчики не называют никаких технических характеристик, однако предполагается, что модель получит платформу TNGA-F.

Некоторые эксперты прогнозируют, что официальная премьера может пройти до конца текущего месяца. Новый пикап получит более брутальную внешность, существенно отличающуюся от предшествующего поколения. О возможности поставок на российский рынок сведений не указано.



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