 

В Украине за сутки выявили более 5 тыс. новых случаев COVID-19, выздоровело около 17 тыс.

20.05.2021, 8:22, Новости дня
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Выздоровело от COVID-19 за последние сутки 16 748 украинцев (всего – 1 916 194), продолжают болеть 205 305 пациентов.

Скончалось вчера 203 человека с диагнозом COVID-19, с начала эпидемии в стране умерло 48 899 заболевших.

По информации Telegram-канала Коронавірус_інфо, за сутки было госпитализировано 1884 человека. Среди заболевших 324 ребенка и 109 медработников.

Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки подтвердили в Днепропетровской области (489), Киеве (433), Харьковской (429), Запорожской (311), и Киевской (295) областях.

За сутки в стране было проведено 69 732 тестирований на коронавирусную инфекцию: 29 509 методом ПЦР,  12 693 методом ИФА и 27 530 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

7 мая 2021 года тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны эпидемии. Он отмечал, что на пике эпидемии в больницах находилось 44 тыс. пациентов на кислородной терапии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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