Полиция задержала двух самых влиятельных в Украине “воров в законе” – МВД

Правоохранители установили все сферы их деятельности и связи. Умка и Лаша Сван организовывали преступные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет в Украине, подстрекали к совершению преступлений, приводя к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан, отметили в сообщении.

“Продолжаем непримиримую войну с организованной преступностью. Полиция задержала двух самых влиятельных “воров в законе” в Украине. Новое законодательство, политическая воля и специальность оперативников постепенно истребят это позорное уголовное явление. Мы не остановимся”, – заявил глава МВД Арсен Аваков.

Задержанным инкриминируют установление и распространение преступного влияния.

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Издание Delo.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах 15 мая опубликовало частичный список “воров в законе”, против которых ввел санкции СНБО. В списке есть Лаша Джачвлиани и Сергей Олейник по прозвищу Умка Днепропетровский, который является уроженцем Днепра. Он возглавляет так называемый “восточный клан”, куда входят днепровские преступники. Имеет связи с российским криминальным миром – был возведен в ранг “вора в законе” в феврале 2014 года в Санкт-Петербурге.

Контекст:

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 14 мая решил ввести санкции против более чем 550 “воров в законе”, известных в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что решение было принято “после принятия закона о “ворах в законе”, стратегии борьбы с организованной преступностью и девяти месяцев работы”.

Большинство так называемых воров в законе, которые попали под санкции СНБО, – иностранцы, граждан Украины среди них 15, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе “вора в законе” на срок от пяти до 12 лет, Зеленский инициировал 3 декабря 2019 года. Депутаты в первом чтении проголосовали за этот законопроект 19 декабря 2019 года. 4 февраля 2020 года депутаты отправили документ на повторное второе чтение.

4 июня 2020 года народные депутаты 236 голосами внесли изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми ввели в законодательство понятие “вор в законе”. Эксперты отмечали, что законопроект фактически легитимизирует преступный жаргон в уголовном законодательстве Украины.

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