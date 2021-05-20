 

Обама раскрыл данные Пентагона об НЛО

20.05.2021, 8:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экс-президент США Барак Обама в эфире передачи «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» рассказал, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии так называемых летающих тарелок, принцип движения которых не поддается объяснению.

По признанию Обамы, когда он стал президентом в 2008 году, то попытался узнать, есть ли у США секретные лаборатории с инопланетными кораблями и доказательствами существования внеземных цивилизаций. «Они (сотрудники администрации – прим. ВЗГЛЯД) провели небольшое расследование и дали отрицательный ответ», – передает РИА «Новости» слова Обамы.

В то же время он отметил, что существуют съемки и наблюдения летающих объектов, происхождение которых не установлено. «Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию», – добавил Обама.

Ранее бывший пилот ВМС США допустил российское происхождение наблюдаемых НЛО.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.06 / Le Parisien – «слышать об этом не могу» — полицейский-мусульманин из иммигрантского района не считает французских правоохранителей расистами

24.10 / Украина и Зеленский сознательно или по неведению подсунули Эрдогану “лыжного инструктора” – эксперт

22.12 / “Алек говорит, что он похож на помидор”. Жена Болдуина в белье показала трехмесячного сына

22.08 / Первый замгоссекретаря США собрался в Россию для обсуждения Белоруссии

15.02 / Кабмин Украины рассмотрел законопроект об увольнении Сытника – Шабунин

21.07 / У станции метро в Киеве прогремел взрыв

20.03 / В Техасе музей восковых фигур был вынужден спрятать “Трампа” в кладовку

07.09 / “Классный хрюндель!”. Муж Собчак показал архивное фото дочери

29.12 / Названы главные причины техногенных аварий в 2020 году

13.08 / Москва назвала цели США в переводе военных в Румынию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика