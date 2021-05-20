Обама раскрыл данные Пентагона об НЛО

Экс-президент США Барак Обама в эфире передачи «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» рассказал, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии так называемых летающих тарелок, принцип движения которых не поддается объяснению.

По признанию Обамы, когда он стал президентом в 2008 году, то попытался узнать, есть ли у США секретные лаборатории с инопланетными кораблями и доказательствами существования внеземных цивилизаций. «Они (сотрудники администрации – прим. ВЗГЛЯД) провели небольшое расследование и дали отрицательный ответ», – передает РИА «Новости» слова Обамы.

В то же время он отметил, что существуют съемки и наблюдения летающих объектов, происхождение которых не установлено. «Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию», – добавил Обама.

Ранее бывший пилот ВМС США допустил российское происхождение наблюдаемых НЛО.