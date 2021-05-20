Стала известна тема разговора Шойгу с армянским коллегой

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по телефону обсудил с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном обстановку в Нагорном Карабахе, сообщили в российском военном ведомстве.

«Вечером 19 мая министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Арутюняном. В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом РФ в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и РФ Ара Айвазян и Сергей Лавров. ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области.