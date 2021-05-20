Ученые из Омска применяют методы ускоренной селекции

Омские ученые из местного аграрного центра предлагают новый метод селекции семян для повышения урожайности пшеницы на сибирских полях. Для этого они используют дигаплоидные линии, позволяющие быстрее добиться поставленной цели.

По сообщению пресс-центра Омского АНЦ, ученые близки к созданию новых отечественных сортов пшеницы. Уже сейчас селекционированный посевной материал позволяет выращивать более 30 центнеров пшеницы с одного гектара.

Эксперты не сомневаются в том, что ученым удастся создать высокопроизводительные устойчивые к переменчивому климату сорта сельхозкультур. Однако в данном случае речь идет о том, чтобы значительно ускорить данный процесс, так как традиционные методы требуют в среднем 10-15 лет.