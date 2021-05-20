Конгрессмены США получили письмо о встрече с Ермаком. Его представили “вторым самым влиятельным человеком” после Зеленского

Сам визит не состоялся. Организацией встреч Ермака с конгрессменами занимался американский бизнесмен украинского происхождения Игорь Пастернак, сказано в сообщении СМИ. Его офис 4 мая разослал конгрессменам письмо с анонсом визита и запросом на встречу. Письмо получил журналист “Радіо Свобода” в Вашингтоне от работника офиса одного из конгрессменов, который отказался от встречи, поскольку запрос прислали не от посольства Украины.

В письме говорится, что визит запланирован с 16-го по 20 мая, в делегации будут два высокопоставленных чиновника – Ермак и вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Ермака представили конгрессменам как “второго самого влиятельного человека в Украине после президента”.

“Украинскую делегацию возглавляет господин Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, главный советник президента Украины по вопросам национальной безопасности. Господин Ермак является ближайшей доверенным лицом президента и вторым наиболее влиятельным человеком в Украине после президента. Он курирует вопросы национальной безопасности и является “правой рукой” президента по внутренним и международным вопросам”, – указывается в тексте.

Официальной целью визита назвали желание украинской делегации отблагодарить членов Конгресса США за ответ на российскую агрессию.

“Делегация приезжает в США с целью налаживания новых, стратегических и предсказуемых отношений с Конгрессом США”, – говорится в письме.

В комментарии “Радіо Свобода” Ермак сказал, что ничего не знает об этом.

“Могу предположить, что описанные вами предложения к конгрессменам могли быть частными инициативами. Ни одного моего визита в США в названные даты не планировалось. Даже не обсуждалась такая идея”, – пояснил глава ОП.

Пастернак подтвердил “Радіо Свобода”, что отправлял электронные письма о возможности встречи с Ермаком и Резниковым. Он хотел, чтобы чиновники могли провести брифинг и рассказать о дальнейших шагах президента России Владимира Путина. Он описал их как “двух наиболее осведомленных украинских политиков”. В то же время он сказал: “Я не уверен, планировали ли они вообще приехать в Соединенные Штаты”. По его словам, идея со встречами “не двигалась вперед”.

Резников сообщил, что это была идея бизнесмена, чтобы он поделился мыслями относительно важности поддержки США с членами Конгресса.

“Конечно, Украина должна доносить эту информацию до всех игроков международной арены”, – ответил Резников в письменном комментарии редакции.

Посольство Украины в США сообщило “Радіо Свобода”, что не владеет информацией по поводу организации этого визита.

Контекст:

Пастернак – американский бизнесмен украинского происхождения, владелец и руководитель американской компании – производителя грузовых дирижаблей и аэростатов Worldwide Aeros Corp. в Калифорнии. Дирижабли используются как в военных, так и коммерческих целях, в частности при транспортировке грузов, указало “Радіо Свобода”.

Длительное время Пастернак спонсировал Демократическую партию США.

—