В Конгрессе США не согласились с приостановкой санкций против оператора “Северного потока – 2”

Менендес подтвердил, что Вашингтон приостановил санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига.

“Я против решения администрации [президента США Джо] Байдена об отмене санкций в отношении Nord Stream 2 AG и Маттиаса Варнига. Призываю не отказываться и продвигаться вперед в отношении санкций, одобренных Конгрессом. В администрации заявили, что строительство трубопровода – плохая идея и что это проект злонамеренного влияния России. Я разделяю это мнение, но не вижу, как сегодняшнее решение продвинет вперед усилия США по противодействию российской агрессии в Европе”, – заявил он.

Менендес указал на ряд вопросов в случае, если администрация Байдена все же откажется от санкций.

“Во-первых, чего теперь ожидает администрация от Германии после того, как она пошла на такую значительную уступку? Усилит ли Берлин поддержку Украины в нормандском формате? Окажет ли он дополнительную помощь Киеву в борьбе с российской агрессией? Что администрация сделает для укрепления наших отношений с Украиной? Решение создало неопределенность во многих уголках Европы”, – подчеркнул политик.

Контекст:

О том, что администрация президента США Джо Байдена пока не будет вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG, сообщило 18 мая издание Axios. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. Администрация Байдена выступала решительно против строительства “Северного потока – 2”.

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись. Строительство заморозили, когда было достроено 93% газопровода, сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG. Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

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