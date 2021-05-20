Лавров встретился с Блинкеном в Рейкьявике

Первая очная встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена началась в столице Исландии.

В начале встречи Лавров заявил, что намерен обсудить с Блинкеном вопрос дальнейшего выстраивания двусторонних отношений между Россией и США. «Наверное, наша задача заключается этом: чтобы в развитие телефонных разговоров наших президентов определиться, как мы дальше будем выстраивать наши отношения», – приводит слова Лаврова ТАСС.

«От состояния отношений между Москвой и Вашингтоном в значительной степени зависит общая обстановка в мире», – сказал министр на встрече с госсекретарем США, которая проходит на полях министерской встречи Арктического совета в концертном зале «Харпа».

«Наша позиция очень простая: мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе», – указал Лавров.

«Мы серьезно расходимся в оценке международной ситуации. Мы серьезно расходимся в подходах к тем задачам, которые необходимо решать для ее нормализации», – заметил министр иностранных дел РФ в начале встречи с госсекретарем США.

При Лавров обратил внимание, что в РФ «готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций Соединенных Штатов, в том, что касается функционирования дипмиссий США в РФ и российской в США».

«Если я правильно понимаю общение наших президентов, которые имели пару телефонных разговоров, они согласны в том, что мы должны сотрудничать в тех вопросах, где наши интересы совпадают и где мы можем извлечь позитивный результат. Будь то по конфликтным ситуациям, но самое главное, по проблемам стратегической стабильности», – сказал Лавров, добавив, что надеется на продуктивный диалог.

Во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что Блинкен намерен обсудить на переговорах с Лавровым двусторонние отношения и проект трубопровода «Северный поток – 2».

В прошлую пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили график других российско-американских контактов, включая организацию российско-американского саммита.