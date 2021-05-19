Боевик Безлер выиграл в России суд о моральном ущербе от статьи Bellingcat о сбитом Boeing

Иск Безлера “о защите чести, достоинства и доброго имени” был связан с расследованиями Bellingcat о крушении малайзийского Boeing 777 – докладом “Птичка полетела к вам. Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17” и его краткой версией – статьей “Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию MH17”.

В расследовании Bellingcat есть отдельная глава о “группе Безлера”. Расследователи со ссылкой на прослушку предполагают, что Безлер мог “поспособствовать ошибочной идентификации MH17 как военного самолета”.

Безлер потребовал признать информацию в статьях недействительной и порочащей его честь и достоинство, опубликовать опровержение, а также взыскать 500 тыс. руб. (около $6,7 тыс) компенсации с издания, а также основателя Bellingcat Элиота Хиггинса и журналиста Питера Ван Гюйса.

Суд удовлетворил требования, но снизил размер компенсации.

В Bellingcat ранее заявляли, что не будут убирать имя Безлера из публикаций. Саркис Дарбинян, который возглавлял защиту Bellingcat в российском суде, убежден, что задачу Безлеру в этом процессе поставила российская военная разведка, которая намерена заблокировать Bellingcat в России.

Контекст:

Безлер с апреля 2014 года участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В ноябре 2014 года был отправлен “в отставку” и покинул подконтрольную боевикам “ДНР” территорию.

В Украине Безлер объявлен в розыск по подозрению в незаконном лишении свободы или похищении граждан, терроризме и умышленном убийстве. СБУ называла его диверсантом ГРУ РФ.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: “министр обороны” группировки “ДНР”, гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Первыми заявили, что сбившую самолет установку “Бук” привезли из России, журналисты из группы Bellingcat. В расследовании Bellingcat указывалось, что к доставке установки в Украину причастен офицер ГРУ Олег Иванников (позывной Орион).

Служба безопасности Украины объявила его в розыск.

После крушения самолета СБУ опубликовала перехваченные телефонные разговоры, участником которых был Безлер. На одной из записей он докладывал Главному разведывательному управлению России о сбивании самолета.

По данным СБУ, за две минуты до катастрофы Безлеру позвонил его подчиненный Валерий Стельмах, который сообщил, что к Безлеру летит “птичка”. Безлер дал своему подчиненному указание передать это сообщение “наверх”, тем самым, возможно, поспособствовав ошибочной идентификации MH17 как военного самолета. Голос Безлера также слышен на прослушке, где он докладывает о сбитии самолета человеку, которого СБУ идентифицировала как агента ГРУ Василия Геранина. “Только что сбили самолет. За Енакиево упал, дымится…” – доложил он.

Безлер не входит в число обвиняемых по делу о MH17, слушание которого продолжается в Нидерландах. Он давал показания международной следственной группе (JIT) в рамках расследования этого дела. Но следствие решило, что роль Безлера была “не ключевая”, писала “Медуза”.

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