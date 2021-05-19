“Не замерзли”. Украина 2000 дней не импортирует газ из РФ

“Не замерзли. Не сломались. Не импортируем. Сегодня у нас маленький юбилей: 2000 дней Украина не импортирует газ из России и не мерзнет. полет нормальный”, – говорится в сообщении.

В компании отметили, что в апреле 2021 года средняя цена импортного газа из Европы составляла чуть больше $250 за 1 тыс. м³, а в апреле 2014 года российский “Газпром” выставил Украине цену в $485 за 1 тыс. м³.

“Чтобы изменить ситуацию и снять с украинской экономики газовую петлю, мы запустили реверс газа из Европы и дали доступ всем участникам рынка. Это позволило снизить цену импортного газа для Украины почти вдвое, а в ноябре 2015-го – полностью отказаться от импорта газа из России. И хотя это огромное достижение для украинского энергонезависимости, впереди еще много битв”, – заявили в “Нафтогазі”.

https://www.facebook.com/NaftogazGroup/posts/4100015100078244

Контекст:

С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с “Газпромом”, закупая газ на своей западной границе.

Созданный в 2019 году украинский оператор ГТС подписал несколько договоров с операторами смежных стран, в частности Молдовы, Словакии и Польши. По данным НАК “Нафтогаз”, газ в Украину импортируют около 80 компаний.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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