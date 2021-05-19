 

Лахта Центр показал попадание молнии в башню

19.05.2021, 21:06, Новости дня
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В официальном аккаунте Лахта Центра в Instagram было опубликовано видео с подборкой самых ярких попаданий молний в башню во время грозы в Петербурге.

«Напомним, что небесное электричество не представляет угрозы для небоскреба. В качестве токоприемника выступают металлические элементы ее оболочки – шпиль и рамы фасадов. С них электрический разряд переходит на токоотводы, далее контур молниезащиты соединяется с контуром заземления – и электричество уходит глубоко в землю», – сообщается в аккаунте в Instagram.

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Публикация от Лахта Центр / Lakhta Center (@lakhtacenter)

Ранее сообщалось, что сильный ветер во время ливня в Петербурге повалил деревья, повредил кровли домов, а также восемь автомобилей.



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