Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Балтикой

Российский истребитель Су-27 сопроводил стратегический бомбардировщик В-52Н США командования глобальных ударов ВВС США, который приближался к границе РФ над Балтийским морем, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

По данным пресс-службы, российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к границе РФ воздушная цель. Отмечается, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота, передает ТАСС.

«Летчик российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н командования глобальных ударов ВВС США и сопроводил ее над акваторией Балтийского моря», – добавляется в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, нарушения государственной границы РФ не допущено.

Сообщения о случаях перехватов ВВС РФ иностранных самолетов над Балтикой и над Черным морем поступают часто. Так, 12 мая над Черным морем истребитель Су-27 ВВС и ПВО Южного военного округа сопроводили два самолета тактической авиации Mirage 2000 и самолет-заправщик С-135 ВВС Франции. За день до этого Су-30 перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции, приближавшиеся к российской границе. 3 марта российский Су-27 сопроводил два бомбардировщика В-1В ВВС США, которые двигались над Балтийским морем к границе России.