Хакеры потребовали 20 млн долларов у системы здравоохранения Ирландии

Система здравоохранения Ирландии подверглась атаке хакеров, они потребовали выкуп, но страна отказалась платить, сообщают СМИ.

Злоумышленники опубликовали в сети личные данные первых 12 пациентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Хакеры затребовали у страны 20 млн долларов. Файлы опубликовала хакерская группа ContiLocker Team, всего было опубликовано 27 документов, в которых содержатся сведения о 12 больных, пишет Insider Voice.

Злоумышленники сообщили, что было украдено 700 гигабайт данных: адреса, номера телефонов пациентов, трудовые договоры с персоналом, данные о зарплатах и финансовые отчеты.

Ранее компания Colonial Pipeline ранее заплатила хакерам DarkSide выкуп в размере 5 млн долларов, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США.

Позже стало известно, что жертвами группы хакеров DarkSide, взломавшей системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, за последние девять месяцев стали по меньшей мере 47 компаний, заплативших вымогателям в качестве выкупа по меньшей мере 90 млн долларов.