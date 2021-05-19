Fox News – Пентагон проводит чистку рядов, не замечая угрозы из космоса

Подполковник космических сил США Мэттью Ломейер был отстранён от командования из-за несогласия с внедряемой «марксистской» идеологией, пишет Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, вместо политических чисток космические войска могли бы озаботиться неизвестными летающими объектами, регулярно появляющимися вблизи американских военных баз и кораблей.

БИЛЛ УИТАКЕР, корреспондент CBS: Знаете, как это звучит? Это звучит безумно, бредово.

ЛУИС ЭЛИЗОНДО, бывший директор Программы распознавания расширенных угроз в аэрокосмическом пространстве: Послушайте, Билл, я не… я не говорю вам, что это не звучит бредово. Я говорю вам, что это действительно существует. Представьте себе технологию, которая позволяет делать ускорение, в 600 — 700 раз превышающее ускорение свободного падения, летать со скоростью 13 тысяч миль в час, скрываться от радаров и летать в воздухе, воде, а возможно, и в космосе. И, кстати, без каких-либо видимых признаков работы двигателя, без крыльев, без оперения — и при этом бросать вызов земному притяжению. Именно это мы и видим.

Похоже на потенциальную угрозу? Вы так думаете? И какие же меры предпринял по этому поводу Пентагон? На данный момент мы знаем не все подробности. Но нам неизвестно, чтобы они вообще что-то предпринимали. Разве что игнорировали эту тему. А потом скрыли, что игнорировали её, засекретив всё это на десятки лет. А в свободное время размышляли, как бы снова побомбить Сирию и очистить корпус морской пехоты от избирателей Дональда Трампа.

Печально то, что у нас есть целый новый род войск, казалось бы, идеально подходящий для оценки подобных явлений — угрожают они нам или нет? — и для возможных ответных действий. Может быть, именно для этого и нужны космические силы. Но сейчас у космических сил есть дела поважнее. Они заняты политическими чистками собственных рядов. Как и все другие рода войск. Подполковник Мэттью Ломейер командовал подразделением космических сил, пока Белый дом не счёл его политические убеждения неприемлемыми.

МЭТТЬЮ ЛОМЕЙЕР, подполковник космических сил США: С тех пор как я принял командование приблизительно 10 месяцев назад, я увидел, по моему мнению, фундаментально несовместимые, конкурирующие интерпретации того, чем была Америка, чем она является и какой ей следует быть. Это распространилось не только в соцсетях и не только по всей стране за последний год. Это распространялось и в Вооружённых силах США. И я видел марксистскую природу этих интерпретаций…

Итак, каждый день на протяжении уже двух лет поведение неопознанных летающих объектов как будто бы противоречит всем нашим представлениям о физике. А Вооружённые силы США тратят своё время на чистку рядов. Что вам это напоминает? Может быть, советскую армию в 1938 году? Прямая и явная угроза на горизонте, но руководство настолько одержимо идеей политической чистоты и верности партии, что не может принять ответных мер, потому что слишком занято нападками на собственную организацию. Правы те, кто говорит, что все революции одинаковы.

НЛО, оказывается, действительно существуют. Чем бы они ни были, это очевидный вызов Вооружённым силам США. Они безнаказанно делают то, чего Вооружённые силы США не позволяют. И такое впечатление, что они сосредоточены именно на американских войсках. Десятки лет НЛО, по всей видимости, вились вокруг наших военных объектов, наших кораблей и авиации. И никаких реальных мер не принималось. Только больше секретности.

В какой-то момент неопознанные летающие объекты, по-видимому, остановили работу ядерного объекта на авиабазе в штате Монтана. Была временно утрачена связь с десятью МБР, межконтинентальными баллистическими ракетами. В то же время охрана базы заметила сияющий красный объект, парящий в небе. Звучит как эпизод из фильма, но это было на самом деле. Это произошло десятки лет назад. С тех пор вблизи наших военных ядерных объектов по всей стране было замечено много других НЛО.

Процитируем журналиста Джорджа Наппа: «На всех ядерных объектах — в Лос-Аламосе, Ливерморе, Сандии, Саванна-Ривере — были волнующие инциденты, когда над объектами появлялись неизвестные летательные аппараты и никто не знал, откуда они и что здесь делают». Повторюсь, это происходило десятки лет. По-видимому, никто не знает почему. И, похоже, никого это особенно не тревожит.

Дата выхода в эфир 17 мая 2021 года.