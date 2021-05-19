 

В Кремле оценили сообщения о возможной отмене санкций по «Северному потоку – 2»

19.05.2021, 13:00, Новости дня
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Сообщения о возможной отмене США санкций по «Северному потоку – 2» позитивны, но обезличены, вряд ли можно это воспринимать как сигнал, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Речь идет пока об обезличенных публикациях, поэтому вряд ли это можно все-таки воспринимать как сигнал. Хотя сам факт появления именно таких публикаций, он сам по себе достаточно позитивный. Это гораздо лучше, чем читать информацию о том, что грядут новые санкции», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о том, можно было бы считать позитивным сигналом, если бы снятие санкций произошло даже в небольшой части, касательно одного человека, Песков отметил, что это безусловно было бы позитивным сигналом.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что администрация США намерена отказаться от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, но при этом по-прежнему нацелены на то, чтобы не допустить ввод «Северного потока – 2» в эксплуатацию. 



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