Губернатор Техаса запретил требовать носить маски в правительственных учреждениях

Губернатор американского штата Техас Грэг Эбботт издал указ о запрете органам власти требовать от посетителей носить защитные маски. Согласно указу, опубликованному на сайте администрации губернатора, нарушителям грозит штраф до 1 тыс. долларов.

«Государственные учреждения, включая окружные органы образования и здравоохранения, и их служащие не должны требовать от посетителей и других лиц носить маски. Нарушение этого предписания может наказываться штрафом в размере до 1 тыс. долларов», – передает ТАСС текст указа, который размещен на сайте офиса губернатора. Целью этого шага было «упрочение единообразия» в регионе, указ начнет действовать с 21 мая.

Действие новой меры не распространяется на больницы и медицинские центры, а также на тюрьмы. Они могут продолжить работу в соответствии с собственным регламентом. В отношении школ штата действует отсрочка, до 4 июня они также могут руководствоваться собственными правилами.

В начале мая схожие запреты на требования ношения масок появились в штатах Флорида и Южная Каролина. В то же время власти штата Калифорния решили сохранить масочный режим до 15 июня, несмотря на новые рекомендации федеральных властей. 14 мая федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний разрешили жителям страны, полностью вакцинированным от коронавируса, больше не носить защитные маски даже в помещениях.

Ранее губернатор Техаса отменил обязательное ношение медицинских масок в штате. За это он подвергся критике со стороны президента США Джо Байдена, который назвал решение Эбботта проявлением «образа мышления неандертальцев». Позднее Байден получил приглашение посетить расположенный в Германии музей неандертальцев.