 

Южанина: Если резко за полгода поднять налоги, из Украины уйдут инвесторы

19.05.2021, 12:10, Новости дня
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“У нас тема популярная – поднимать до бесконечности налоговую нагрузку. Главное для крупных компаний – прозрачность. Сделайте постепенное повышение, в течение пяти – семи лет, чтобы все знали, к чему готовиться. Тогда это правильно. Но если вы в лоб хотите поднять за полгода такие ставки, учитывая ситуацию на рынке, то вы просто выбиваете из Украины настоящих инвесторов, – заявила Южанина. – По последней информации, в 2020 году реально белые действующие предприятия вывели из Украины десятки миллиардов инвестиций. И точно такие суммы выведены за четыре месяца уже в этом году”.

Контекст:

Кабинет Министров 12 мая одобрил подготовленный Минфином проект изменений в Налоговый кодекс. Предполагается, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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