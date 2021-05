Украина после первого полуфинала вошла в пятерку вероятных претендентов на победу на “Евровидении 2021” – букмекеры

Наиболее вероятной, по прогнозам букмекеров, является победа представительницы Мальты – певицы Дестини Чукуньере (песня Je Me Casse).

В первую десятку вошли также:

Италия (группа Måneskin – песня Zitti E Buoni);

Франция (певица Барбара Прави с песней Voilà);

Исландия (певец Дади Фрейр и группа Gagnamagnið – песня 10 Years);

Болгария (певица Victoria – песня Growing Up Is Getting Old);

Швейцария (исполнитель Gjon’s Tears – песня Tout l’univers);

Кипр (певица Элена Цагрину – песня El Diablo);

Литва (группа The Roop – песня Discoteque);

Россия (певица Манижа – песня Russian Woman) Скриншот: sports.williamhill.com

.

По состоянию на 17 мая Украина занимала восьмое место в этом рейтинге, а после выступления в первом полуфинале и выхода в финал конкурса попала в первую пятерку вероятных претендентов на победу. При этом представители Италии, группа Måneskin (песня Zitti E Buoni) сместились с первого места на второе.

Контекст:

16 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошла торжественная церемония открытия музыкального конкурса “Евровидение 2021”. Конкурс проходит на арене Ahoy Участие в “Евровидении 2021” принимают представители 39 стран.

По итогам первого полуфинала, который состоялся 18 мая, представители Украины, группа Go-A стала финалистом конкурса. Также в финал вышли Тикс из Норвегии, Эден Ален из Израиля, Манижа из России, Эфенди из Азербайджана, Деснити с Мальты, The Roop из Литвы, Элена Цагрину с Кипра, Тусс из Швеции и Hooverphonic из Бельгии.

—