Умер актер, снявшийся в фильмах “Кин-дза-дза!”,”Руслан и Людмила”, “Легенда о Тиле”, “12 стульев”, “Анна Каренина”

“На 83-м году не стало Владимира Федорова (Володя Федоров-Черномор). Большой Человек невысокого роста. Артист, физик-ядерщик, гражданин и Человек! У него были золотые руки и светлая голова… Автор более 50 научных трудов и изобретений. Многие его работы переведены на английский язык. Был студентом самого Игоря Курчатова!” – написал он.

Шаблов рассказал, что при всех достижениях Федоров получал нищенскую пенсию.

“Очень тяжело жил. У кого есть возможность, помогите вдове. Он потерял обоих своих сыновей (одного убили, второго, если не ошибаюсь, тоже). Его жена на 35 лет младше, и на 35 сантиметров выше”, – отметил Шаблов.

https://www.facebook.com/shablovioni/posts/4238062502872772

Контекст:

Наиболее известные фильмы, в которых снялся Федоров, это “Кин-дза-дза!”, “Руслан и Людмила”, “Через тернии к звездам”, “Конец вечности”, “Легенда о Тиле”, “12 стульев”, “Кольца Альманзора”, “Дикая охота короля Стаха”, “Юность Петра”, “В начале славных дел”, “Анна Каренина”.

—