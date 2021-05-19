В Офисе президента сообщили, когда и где состоится пресс-конференция Зеленского

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19.05.2021, 11:12, Новости дня
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Зеленский будет общаться с журналистами на территории госпредприятия “Антонов”. Начало пресс-конференции в 12.00, трансляция будет вестись на страницах Офиса президента в соцсетях и в YouTube. 

Контекст:

14 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что в ОП планируют провести “широкую пресс-конференцию” Зеленского ко второй годовщине вступления его в должность главы государства.

“Потому что это важно – подвести черту под определенными достижениями за это время и отметить направления на следующий год. Пресс-конференция будет. Хотя все же сохраняются определенные карантинные ограничения, и это должно быть учтено. Мы обсуждаем ближайший период для пресс-конференции, но будет это до 20 мая или после, зависит от графика президента Украины”, – сказал Подоляк.

20 мая исполнится два года со дня инаугурации Зеленского.

За эти два года Зеленский провел только две большие пресс-конференции. На первой, 10 октября 2019-го, он почти 14 часов общался с журналистами.

Вторая, посвященная году его президентства, прошла 20 мая 2020 года на территории Мариинского дворца в Киеве. ОП анонсировал мероприятие накануне и отметил, что из-за эпидемии коронавируса количество журналистов будет ограниченным. Многие издания, в том числе “Главком”, “Буквы”, “Бабель”, “Український тиждень”, сообщили, что им отказали в аккредитации.

В интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман в марте 2021 года тогдашний пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявляла, что пресс-конференция главы государства может состояться ко второй годовщине его президентства.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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