Херсонский пастор удерживал десятки людей в “реабилитационном центре”, заставляя работать на себя

Оперативники установили, что “руководителем” заведения является местный житель – пастор одной из церквей. По данным спецслужбы, он имел устойчивые связи с “коллегой”, который живет на территории временно аннексированного Крыма.

Пастор вместе со своим сообщником заманивал алко- и наркозависимых граждан якобы на курс лечения и реабилитации. Вместо медицинской и психологической терапии пациенты бесплатно работали на организаторов.

Установлено, что в так называемом реабилитационном центре находилось до 80 человек из других регионов Украины, в том числе с временно аннексированного Крыма.

“Пациентов” привлекали к хозяйственным работам на строительстве и по хозяйству. Руководитель церкви имел в городе собственный цех по ремонту мебели, где также работали “пациенты”, выполняя немало заказов. Деньги, полученные за незаконную работу, преступники присваивали.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Этой статьей предусмотрено наказание – лишение свободы на срок до 12 лет.

https://www.facebook.com/ssu.kherson/posts/3739093992865673

—