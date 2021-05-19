Водителей предупредили о «летних» штрафах на полмиллиона рублей

Заезд на автомобиле в запрещенную для этого зону может облагаться штрафом до 500 тыс. рублей, сообщила главный юрисконсульт компании «Правокард» Анна Куклева.

Куклева напомнила, что, отправляясь на отдых на свежий воздух, необходимо строго придерживаться законодательства об особо охраняемых природных территориях, чтобы не заехать на автомобиле в запрещенную для этого зону, передает РИА «Новости».

«Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. При выявлении нарушений, связанных с охраной окружающей среды и природопользования штраф может быть наложен как на водителя, физическое лицо, так и на юридическое лицо. Размере штрафа зависит от конкретного нарушения и может составлять 1,5-5 тыс. рублей для физических лиц, а также от 50 тыс. до 500 тыс. рублей (для юридических лиц)», – сказала она

Отмечается, что проезд к природоохранным зонам обычно есть ограждения и обозначения, но и их отсутствие не становится основанием для въезда в охраняемую зону. Поэтому рекомендуется перед выездом на природу проверить статус территории на публичной кадастровой карте, чтобы исключить возможность получения штрафа.

К особо охраняемым природным территориям относятся, например, государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, а также дендрологические парки и ботанические сады.

Кроме того, денежными потерями грозит и нарушение водоохранной зоны: по новым правилам, вступившим в силу в 2021 году, Водный кодекс запрещает передвижение на автомобилях по водоохранной зоне в местах без твердого покрытия дороги, то есть по абсолютно любым не асфальтированным дорогам. Штраф для физических лиц составляет 4,5 тыс. рублей, для должностных – 8-12 тысяч, а юридические лица заплатят за нарушение уже 200-400 тыс. рублей.

«С точки зрения особого противопожарного режима, подъезжать к водоемам, которые находятся в близи лесного массива, лесопарковой зоны в принципе запрещено. Также согласно статье 65 Водного кодекса границы водоохранных зон зависят от типа водоема и его размеров», – объяснила Куклева.

Если протяженность реки и ручья составляет более 50 километров, то к водоему нельзя подъезжать ближе чем на 200 метров, к реке длиной до 10 километров – ближе 50 метров, а если речь идет о море, то запретное расстояние увеличивается до 500 метров.

Ранее водителей предупредили о неочевидных штрафах за нарушения.