К Земле приближается очередной опасный астероид

Как сообщают представители NASA, к Земле сейчас приближается крупный астероид 2016 AJ193, размеры которого превышают самые большие небоскребы.

Сейчас он находится в 34 млн километрах от нашей планеты. Но скорость его движения составляет 26 км/с, так что небесное тело приближается, чтобы в августе текущего года пролететь мимо Земли.

По расчетам астрономов, опасности столкновения нет, хотя расстояние между Землей и астероидом заставляет внести его в список потенциально опасных. Кроме того, некоторые ученые опасаются, что в расчетах могли быть допущены ошибки либо не учтены какие-то факторы, способные изменить траекторию полета астероида. В этом случае действительно появляется повод для волнений.