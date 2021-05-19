 

К Земле приближается очередной опасный астероид

19.05.2021, 7:28, Новости дня
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Как сообщают представители NASA, к Земле сейчас приближается крупный астероид 2016 AJ193, размеры которого превышают самые большие небоскребы.

Сейчас он находится в 34 млн километрах от нашей планеты. Но скорость его движения составляет 26 км/с, так что небесное тело приближается, чтобы в августе текущего года пролететь мимо Земли.

По расчетам астрономов, опасности столкновения нет, хотя расстояние между Землей и астероидом заставляет внести его в список потенциально опасных. Кроме того, некоторые ученые опасаются, что в расчетах могли быть допущены ошибки либо не учтены какие-то факторы, способные изменить траекторию полета астероида. В этом случае действительно появляется повод для волнений.



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