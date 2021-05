В США неизвестные открыли стрельбу по автобусу для вечеринок, есть погибшие и раненные

В релизе уточняется, что автобус поддался атаке два раза и множественные повреждения от пуль. В результате нападения пострадали несколько человек, двое погибли.

В Twitter патруль уточнил, что пострадавших было семеро, пять из них госпитализированы. Тех, кто стрелял по автобусу, пока не нашли, за него объявлена награда в $40 тыс.

В сообщении указано, что автобус был арендованный. East Bay Times пишет, что его использовали для проведения вечеринок и в момент нападения там праздновали день рождения 21-летней женщины.

Издание уточняет, что по автобусу было произведено не менее 70 выстрелов.

Журналист KRON 4 News Сара Стинсон в Twitter обнародовала снимки автобуса, ее коллега из издания East Bay Times Дилан Бушер – видео. По его данным, погибли 16-летняя и 19-летняя гостьи вечеринки.

Now that it is daylight you can see the party bus was shot at least two dozen times from top to bottom. Windows are shattered. It’s shocking the driver was able to continue driving on 580 and exit here to get help at Oakland PD Oakmont station. pic.twitter.com/HnyBrWgrsY

— Sara Stinson (@SaraStinsonNews) May 18, 2021

A 19-year-old woman from Stockton was killed in the East #Oakland party bus shooting, according to the victim’s godmother. pic.twitter.com/YaxrVh0PTM

— Dylan Bouscher (@DylanBouscher) May 18, 2021

Контекст:

В США участились инциденты с использованием огнестрельного оружия. В апреле – мае произошло как минимум девять таких происшествий (в Висконсине, Луизиане, Северной Каролине, Алабаме, Вашингтоне, Индиане, Колорадо и Техасе), в результате которых погибли 20 человек, еще 14 получили ранения.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

